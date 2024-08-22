Заключенный сбежал из тюрьмы на Урале

Осужденный сбежал из колонии в Свердловской области, его уже объявили в розыск, сообщила Lenta.ru.

Беглец находился в колонии-поселении ИК-3 в Иделе (Свердловская область). Мужчина бежал из тюрьмы 21 августа, его уже объявили в розыск.

Уточняется, что у осужденного есть несколько отличительных татуировок. На левой кисти у него набита буква «А», жирный крест и перстень на пальцах, доллар — на мизинце, узор черного цвета на левом предплечье и цифра 40 на шее с правой стороны.

Ранее сообщалось, что бандиты пытались сбежать из бразильской тюрьмы в париках и платьях.