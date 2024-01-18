Закон о ежемесячном предоставлении двадцати тысяч рублей учителям на аренду жилья приняли в Подмосковье

«Для этого у нас уже также действует программа «социальная ипотека», выстроен комплекс дополнительных мер поддержки для педагогов, таких как, например, выплаты молодым специалистам, доплаты за классное руководство, доплаты по результатам ЕГЭ, стимулирующие выплаты», — отметил Брынцалов.