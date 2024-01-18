Закон о ежемесячном предоставлении двадцати тысяч рублей учителям на аренду жилья приняли в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мособлдумы]
Московская областная Дума приняла закон о предоставлении 20 тысяч рублей учителям на аренду жилья каждый месяц. Об этом в своих социальных сетях сообщил председатель Московской областной Думы, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.
По его словам, аналогичную меру поддержки в регионе оказывают медицинским работникам. Она позволяет эффективно привлекать специалистов в Московскую область, а также мотивировать их.
«Для этого у нас уже также действует программа «социальная ипотека», выстроен комплекс дополнительных мер поддержки для педагогов, таких как, например, выплаты молодым специалистам, доплаты за классное руководство, доплаты по результатам ЕГЭ, стимулирующие выплаты», — отметил Брынцалов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.