Закон об индексации военных пенсий в 2024 году подписан президентом России

Как следует из официального документа, индексация произойдет с 1 октября следующего года. Пенсии военнослужащих увеличатся на 4,5%. Рост пенсий военных начался с 2012 года, а с 2013 года началось ежегодное увеличение на 2%. Так должно было происходить до тех пор, пока исчисление пенсии не достигнет 100 %. С учетом нового увеличения исчисление установится на отметке 89,32%.

Сообщается, что закон об индексации пенсий коснется не только военнослужащих, но и тех, кто работает в органах внутренних дел, МЧС, наркоконтроле и УФСИН, а также затронет служащих Росгвардии и органов принудительного исполнения.