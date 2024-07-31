Закон об отсрочке от мобилизации для отцов трех детей в возрасте до 18 лет отклонен

Законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей окончательно отклонен Госдумой на пленарном заседании 30 июля, сообщает Lenta.ru .

Документ поступил в Госдуму еще в сентябре 2022 года и с тех пор не рассматривался ни разу на прошедших девяти заседаниях. В законопроекте предлагалось поднять возраст детей в многодетной семье с 16 до 18 лет для отсрочки от частичной мобилизации их отцов, а в случае, если дети учатся на очной форме обучения в ВУЗе — до 23 лет.

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект, обосновав решение тем, что введение новой нормы негативно скажется на комплектовании ВС РФ.

На сегодняшний день отсрочка действует для отцов трех и более детей, не достигших возраста 16 лет, а также для ряда других категорий мужчин.

Ранее сообщалось, что депутат Журавлев назвал причины необходимости увеличить срочную службу до двух лет. По его мнению, одного года недостаточно, чтобы освоить новое высокотехнологичное оружие и подготовить профессионалов.