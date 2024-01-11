«Закончит этот папаня плохо»: Рудковская высказалась о судьбе Косенко, бросившего ребенка в сугроб

Светская львица считает, что Сергей Косенко потерянный человек, не понимающий правил и норм обращения с детьми. Рудковская напомнила, что у блогера уже немало розыгрышей и странных поступков, которые возмущали общественность. Один из них — объявление о фейковых отношений с матерью его ребенка. Многие поверили, но вскоре Косенко признался, что соврал аудитории. В другой раз блогер привязывал возлюбленную к капоту и катал с ветерком. Список может лишь пополняться, так что и произошедшее с его сыном далеко не случайность.

«Закончит этот «папаня» – плохо, помяните мое слово», – высказалась Яна Рудковская

Напомним, что Косенко после резонанса от его действий высказался о ситуации. Он заявил, что использовал не своего сына Лео для видео, а куклу в его одежде. Очень многое в ролике якобы было монтажом, но подписчики уже не хотели верить в эту версию. Теперь блогеру грозит уголовное дело, если верить высказавшимся о ситуации юристам.