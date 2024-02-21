Законодатели Тувы приняли закон об эвтаназии бездомных животных

Социально опасных бездомных животных на территории Республики Тыва начнут усыплять. Закон об этом был принят республиканским парламентом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителей Верховного хурала данного региона.

Закон об эвтаназии прошел второе и окончательное чтение. Он был принят единогласно, за него проголосовали 28 депутатов.

«Законопроект дает право на применение умерщвления животных при наличии устойчивого агрессивного поведения животного», - заявили в парламенте.

Перед принятием решения об усыплении бездомного животного будет обязательно наличие свидетельства, подписанного специалистами в области ветеринарии. Именно они станут решать, опасна ли данная особь для окружающих. Решение будет выноситься специальной комиссией, которая и станет решать дальнейшую судьбу животного, не имеющего владельца. Также принято решение о проведении специальных противоинфекционных мероприятий, а также создании специальных пунктов временного содержания для них.

Ранее эвтаназия животных была разрешена властями Бурятии. Ей будут подвергать невостребованных и нечипированных зверей.