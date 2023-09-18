«Закрыли все окна и задыхались»: боец СВО раскрыл, как ему удалось пережить атаку с воздуха

Боец с позывным Ангел не раз бывал в самых «горячих» местах на передовой. Под шквальным огнем украинцев, под дронами, которые скидывают гранаты, и под кассетными боеприпасами становится страшно. Но слушать инстинкт самосохранения и оставлять позиции нельзя. Солдат объяснил, почему.

По словам Ангела, противник только этого и ждет — в спины выбегающих людей попадать намного проще, чем в тех, кто укрылся. Остается обороняться, несмотря ни на что.

«Когда начинает работать артиллерия, которую на тебя навели беспилотники, сначала считаешь прилеты. Когда вокруг приземлилось уже двадцать или тридцать снарядов, перестаешь ждать, когда это все закончится. Просто знаешь, что сегодня остается рассчитывать только на удачу. В такие моменты от твоего профессионализма и опыта ничего не зависит», — отметил солдат.

Чаще всего надежным укрытием в населенных пунктах становятся подвалы. Иногда там даже разворачивают штабы и обустраивают быт. А иногда — просто забегают в первый попавшийся, чтобы переждать обстрел.

«Однажды нас собралось десятка два, все обвешаны снаряжением, при оружии. Пока бежали, все вспотели, пить захотели. Но воды не было, а быстро выйти не удалось. ВСУ увидели, где мы прячемся и стали обкладывать минами. Сидели весь день, задыхались, ведь ни одного окошка не было: сами все закрыли, чтобы дрон не мог сбросить нам «подарок», — рассказал Ангел в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После того душного подвала, заключил солдат, бойцам выход наружу на разведку показался настоящим подарком.

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