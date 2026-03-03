Закрытое небо, открытые чемоданы: как ярославцы переживают отмену рейсов в ОАЭ

Десятки тысяч российских туристов оказались заложниками ситуации на Ближнем Востоке. По данным Ассоциации туроператоров России, только в Объединенных Арабских Эмиратах сейчас остаются около 50 тысяч наших соотечественников, чьи рейсы отменены или перенесены на неопределенный срок. Примерно 20 тысяч из них должны были вылететь в ближайшие дни, но вылеты сорваны.

В аппарате уполномоченного по правам человека Ярославской области сообщили, что официальных обращений от жителей региона пока не поступало. Однако это не значит, что проблема обошла ярославцев стороной.

Руководитель Ярославского центра бронирования Алися Лобанова рассказала, что у ее клиентов массовых отмен пока нет, туроператоры корректируют только ближайшие даты. Но некоторым повезло меньше.

«Планировала с семьей улететь в Дубай в ночь на 1 марта, ждали до последнего, что откроют воздушное пространство над Дубаем, но его не открыли. Поэтому не полетели, остались без отпуска. Предлагали другие варианты, например Китай, но отказались и будем ждать возврата денег», — поделилась ярославна Диана Восканян.

Тем временем туроператоры и власти принимают экстренные меры. Российские сотовые операторы — МТС, «Мегафон» и «Билайн» — сделали бесплатными звонки и интернет для соотечественников в странах Ближнего Востока. Некоторые страховые компании продлили действие полисов до момента возвращения туристов домой.

Тем, кто еще только планирует отпуск, эксперты советуют обратить внимание на альтернативные направления. По словам Лобановой, сейчас востребованы Таиланд, Вьетнам, Китай, а также Турция, Тунис, Египет и, конечно, Россия.

