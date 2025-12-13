Закупайтесь, глупцы: названа дата, после которой цены в магазине взлетят до небес

Цены на продовольственные товары в РФ в предновогодний период традиционно возрастут, достигнув максимальных значений после 20 декабря. Такое мнение, рассказал Общественной Службе Новостей доктор экономических наук Леонид Холод.

По его оценке, точный размер повышения сложно предсказать, однако в прошлом году аналогичный предпраздничный рост стоимости основных продуктов составлял 10–15%. Эксперт полагает, что розничные сети будут стремиться увеличить цены по всем товарным группам, используя высокий сезонный спрос.

Основной набор праздничных продуктов, включая ингредиенты для салатов, икру, шампанское и вина, подорожает. Холод отметил, что в текущем году потребители уже демонстрируют сдержанность, снижая спрос и переходя на более доступные товары, что временно сдерживало инфляцию.

Рост цен также затронет ряд овощей, таких как картофель, капуста и свекла, что связано с общей инфляционной динамикой, а не только с праздничным фактором. По мнению экономиста, достигнутый в декабре ценовой уровень, вероятно, сохранится и в январе, без существенного снижения после праздников. Дальнейшая ценовая динамика будет определяться общим уровнем инфляции.

