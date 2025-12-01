Зал суда или сцена? Долина едет в Госдуму мстить за отобранную квартиру

Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Государственной думе, посвященном защите прав граждан на рынке вторичного жилья. Мероприятие пройдет 17 декабря, передает ТАСС .

Инициатором заседания выступил депутат Дмитрий Свищев, создавший антикризисную рабочую группу. В обсуждении также примут участие юристы, представители Росреестра, Минюста, банков, страховых компаний и депутаты профильных комитетов.

Поводом для созыва круглого стола стало массовое распространение мошеннических схем, при которых продавцы, получив деньги, через суд требуют вернуть квартиру, заявляя, что стали жертвами обмана. В результате добросовестный покупатель теряет и жилье, и деньги, оставаясь с ипотечным кредитом. Депутат Свищев назвал ситуацию «национальным бедствием», подрывающим доверие ко всему рынку.

В повестку заседания включен анализ пробелов в законодательстве, позволяющих оспаривать легитимные сделки. Будут рассмотрены поправки, в том числе о введении презумпции добросовестности покупателя при нотариальном удостоверении сделки и стимулировании использования эскроу-счетов.

