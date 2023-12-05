«Заложено генетически»: психолог раскрыла природу любовной химии между людьми

Чувство влюбленности многие называют магией, чудом, химией. Вопрос, почему мы влюбляемся в одних и совершенно игнорируем других, волновал людей во все времена. Действительно ли в такие моменты срабатывает некая «химия», нам рассказала психолог Анна Завгороднева.

По ее словам, утверждение, что влюбленность вызывает химия, пришло к нам к нам из английского языка.

«Все-таки в русском языке больше говорили про симпатию, про привязанность. При этом в английском «химия» — это скорее про процессы, которые идут у нас внутри организма, которые происходят в мозгу, когда мы встречаем того, кто нам симпатичен», — рассказала Завгороднева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Было проведено множество исследований, чтобы узнать, откуда берется симпатия, продолжила эксперт.

«В нас генетически заложен выбор партнера, исходя из того, какие гены мы хотим передать своим детям. Одно исследование гласит, что на выбор партнера влияют феромоны, ну а другие эксперты считают, что мы выбираем партнеров, похожих на наших родителей. По моим профессиональным наблюдениям, «химия» — это совокупность всех этих факторов», — добавила Завгороднева.

По мнению психолога, у людей есть свои предпочтения: часто блондины выбирают блондинок, людям невысокого роста нравится высокие — все это обусловлено генетически, но все мы ищем кого-то, кто был бы похож на нас самих.

«Живя вместе, люди начинают друг друга копировать: мимику, жесты, выражения. Часто даже шутят, что супруги становятся похожи друг на друга. Когда совпадают общие интересы, общение вызывает радость, внешность нравится, есть эмоциональное и физическое желание быть с этим человеком — вот это и есть та самая «химия», — заключила собеседница издания.

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