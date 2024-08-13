Заложили капсулу времени: новую школу начали возводить в подмосковном ЖК «Квартал Строгино»

На территории жилого комплекса «Квартал Строгино» в городском округе Красногорск заложили капсулу времени в основание будущей школы, предназначенной для обучения тысячи ста учеников. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Девелопер группа «Самолет» возводит данный социальный объект в рамках комплексного развития территории в Красногорске. Школу планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году вместе с жилыми домами первых двух очередей строительства.

Отмечается, что помимо школы на территории проекта построят два детских сада в сумме на 425 мест, а также поликлинику для взрослых и детей на 115 посещений в смену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что переселенцам из Курской области, которые хотят найти работу в Подмосковье, окажут поддержку в этом направлении.