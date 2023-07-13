Заложник имиджа с травмами детства: психолог рассказала, в каком нелегком положении приходится жить Илону Маску

Психолог Александра Метальникова рассказала о необычных качествах личности Илона Маска. Эксперт уверена, что известный бизнесмен является заложником трех сфер своей жизни — созданного имиджа, его спонсоров, а также поставленных перед самим собой целей.

Коуч заявила, что известного миллиардера и главу Twitter можно назвать марионеткой.

«Его нестандартное поведение может быть связано как раз с попыткой выбраться из этого положения. Но для того, чтобы сделать точный вывод, необходимо лучше знать обстоятельства его жизни», — пояснила психолог корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, биография Маска свидетельствует о скандалах в его семье, которые будущей знаменитости довелось пережить в детстве. Илону приходилось заступаться за мать. Однако и ее саму, по мнению психолога, нельзя назвать образчиком женственности. Это, в свою очередь, могло нанести Маску глубокие ментальные травмы.

«Ему необходимо проводить глубокую работу над собой, заняться психотерапией, опробовать на себе различные техники. Это может повлиять на его имидж, снизить финансы и уровень власти над чужими умами, но также поможет ему снять напряжение и стать целостной личностью», — предположила психолог.

Полный психологический портрет миллиардера читайте здесь.