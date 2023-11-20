Залужного обвинили в игнорировании проблем украинской армии

Безуглая выступила с критикой действий Залужного. Она опубликовала фотографии главнокомандующего с членом антикоррупционного совета Даной Яровой и заявила, что за время конфликта Залужный нашел время на встречу с дамой, но так и не смог ни разу побывать в центре комплектования и соцподдержки.

Критика со стороны депутата не осталась без внимания, на обвинения отреагировал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Он заявил, что слова Безуглой дискредитируют командира армии. Депутат пришла к выводу, что спикер ответил на ее публикацию по приказу командования. Она ответила Игнату, что лишь указала на проблемы в рядах армии и уточнила у него, не являются ли темы мобилизации и подготовки запретными.