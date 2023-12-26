Залужный продолжит менять руководителей украинских военкоматов

Зеленский заявил, что генштаб украинской армии попросил привлечь в ряды военных еще 450-500 тысяч человек. Однако Залужный отметил, что недоволен работой военкоматов.

Главнокомандующий отметил, что при хорошей работе Украине не требовалось бы обсуждать правки в законе о мобилизации. В связи с этим Залужный намерен продолжить менять руководителей военкоматов до тех пор, пока работа не удовлетворит его.