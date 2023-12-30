Залужный уволил советницу Мартынюк, что пожелала смерти солдатам ВСУ

В частности, накануне советница главкома ВСУ Валерия Залужного выступила в соцсетях с призывом к украинцам не бояться идти на фронт, добавив свои слова фразой «мы все не вечные, все равно мы все умрём».

Не прошло и суток, как Залужный сообщил в своем аккаунте, что Мартынюк больше не числится в его советницах. Глава Генштаба Украины подчеркнул, что внештатные советники не имеют полномочий выступать публично с подобными комментариями, равно как и любыми другими.

«Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах», — написал он.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Залужный обзавелся юной помощницей, вызвавшей зависть депутата Рады.