Замбия впервые получила частицу Вечного огня из России

Впервые в истории в Замбию доставили священную частицу Вечного огня. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничестве).

Отмечается, что этот важный культурно-духовный жест осуществила делегация из России во главе с иеромонахом Фотием, которая привезла святыню в столицу Замбии — город Лусака. Частица огня была передана в рамках международной акции «Огонь Памяти».

В Россотрудничестве отметили, что передача частицы Вечного огня стала символом укрепления российско-замбийских культурных связей и проявлением уважения к памяти и истории. Святыня доставлена в Национальный музей Лусаки и в Русский дом.

Также в ведомстве рассказали о встрече иеромонаха Фотия с замбийской молодежью и выпускниками российских вузов, которая прошла в Русском доме. Во время общения молодым людям рассказали о духовных ценностях, истории Вечного огня и важности сохранения памяти о героическом прошлом.

Ранее сообщалось, что перед 9 Мая в России одновременно зажгли Вечный огонь на 80 мемориалах Победы.