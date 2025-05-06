В России на десятках мемориалах Победы синхронно зажгли Вечный огонь

В России на 80 мемориалах одномоментно зажгли Вечный огонь в рамках акции «Храни огонь Победы». О данном факте в своем телеграм-канале сообщила «Единая Россия».

По словам депутата Елены Цунаевой, увеличивается список огней, который ведет Минобороны РФ. При этом некоторые Огни памяти превращаются в Вечные.

«Уже 10 лет мы возвращаем Вечным огням то значение священной памяти о подвиге наших дедов-победителей, во имя которого они создавались. А регионам возвращаем или создаем там Огни памяти и Вечные огни», — заявила Цунаева.

В частности, депутат стала одной из участниц церемонии, которая прошла в поселке Неболчи Любытинского района Новгородской области. Во время своей речи она напомнила, что по указу президента России Владимира Путина «Газпром» бесплатно подает газ на мемориалы, установленные в память о защитниках Родины.

Вечный огонь зажигают по всей стране. Так, 6 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в подобной акции, которая прошла в Королеве.