Замдиректора гимназии в Чехове получила премию губернатора Подмосковья «Лучший по профессии»

Заместитель гимназии № 7 в Чехове Татьяна Бочарова отмечена премией губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования. Она победила в номинации «Цифровая школа».

Педагога с победой в конкурсе поздравил глава городского округа Григорий Артамонов. Он пожелал Татьяне Бочаровой дальнейших профессиональных успехов.

Премия «Лучший по профессии» была учреждена губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в 2015 году. Ее цель — повысить престиж учителей, поощрить работников образовательных организаций региона и совершенствовать методы преподавания.

В этом году в конкурсе участвовали свыше двухсот педагогов из Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил областному министерству образования заняться поиском учителей-предметников.