Замдиректора гимназии в Чехове получила премию губернатора Подмосковья «Лучший по профессии»
Фото: [пресс-служба гимназии № 7 городского округа Чехов]
Заместитель гимназии № 7 в Чехове Татьяна Бочарова отмечена премией губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования. Она победила в номинации «Цифровая школа».
Педагога с победой в конкурсе поздравил глава городского округа Григорий Артамонов. Он пожелал Татьяне Бочаровой дальнейших профессиональных успехов.
Премия «Лучший по профессии» была учреждена губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в 2015 году. Ее цель — повысить престиж учителей, поощрить работников образовательных организаций региона и совершенствовать методы преподавания.
В этом году в конкурсе участвовали свыше двухсот педагогов из Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил областному министерству образования заняться поиском учителей-предметников.