Замдиректора колледжа «Подмосковье» дала советы, которые помогут справиться со стрессом перед вступительными экзаменами

В августе начинается работа приемной комиссии колледжа «Подмосковье» и других образовательных учреждений, а также проводятся вступительные экзамены, которые сопровождаются стрессом для абитуриентов. О том, как снизить стресс в период поступления, рассказала заместитель директора колледжа «Подмосковье» по учебно-воспитательной работе Ольга Кононец, передает областное Минобразования.

«Первое и самое важное, что нужно понять, это то, что тревога перед экзаменами — это нормальная реакция организма на стрессовую ситуацию. Множество подростков испытывают тревожность перед экзаменами, и вы не одиноки в своих чувствах», — отметила специалист.

Она посоветовала стараться фокусировать свои мысли на позитивном и говорить себе «Я старательно готовлюсь и уверен в своих знаниях», вместо того, чтобы думать, что вы не справитесь с экзаменом. Кононец добавила, что в этом вопросе важна и поддержка окружающих, поэтому можно попросить друзей или родственников дать совет или рассказать об их опыте сдачи экзаменов.

Помимо этого, можно заниматься спортом или гулять, потому что физическая нагрузка снижает напряжение. Важно также наладить питание и сон.

Напомним, что подать заявление для поступления можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября.