Замдиректора московского центра имени Боткина Бедин умер в 60 лет

Умер хирург Владимир Бедин, который работал заместителем директора по инновационному развитию в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени Боткина. Об этом сообщило РИА Новости.

Бедин начал свою карьеру с учебы в Кемеровском государственном медицинском институте, затем работал врачом-хирургом. Со временем медик возглавил Кузбасский областной гепатологический центр. В центр имени Боткина он попал 18 лет назад, и сразу стал в нем главой отделения хирургии печени и поджелудочной железы. Свой последний пост врач получил менее года назад.

«С величайшем прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, профессор Владимир Владимирович Бедин», — указали журналистам в центре.

Его коллеги подчеркнули, что умерший был символом спасения для многих своих пациентов, и его смерть стала огромной утратой для всех больных, а также коллег.

Ранее сообщалось о смерти Татьяны Говоровой, актрисы и супруги известного киноактера Виктора Павлова. Она ушла из жизни в 84 года. Причиной кончины стала сердечная недостаточность. Прибывшие на помощь медики не сумели спасти ей жизнь.