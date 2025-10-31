Замена морепродуктам: одна экзотическая ягода помогает бороться с дефицитом йода

Врач-диетолог Юлия Чехонина в беседе с aif.ru рекомендовала россиянам активно включать в осенний рацион фейхоа — уникальную ягоду, способную восполнить дефицит йода, который наблюдается у 70% населения страны.

Всего 100 граммов фейхоа содержат от 50% до 200% суточной нормы этого микроэлемента в зависимости от места произрастания, что делает ягоду конкурентом морепродуктов по йодонасыщенности.

Практическая польза фейхоа не ограничивается йодом. Ягода содержит почти столько же витамина С, сколько лимон (40% суточной нормы), а ее фитонциды и эфирные масла обладают выраженными бактерицидными свойствами, что особенно ценно в сезон простуд. Высокое содержание клетчатки поддерживает микрофлору кишечника, укрепляя иммунитет.

Диетолог советует употреблять 2-3 ягоды ежедневно, используя не только мякоть, но и кожуру — ее можно добавлять в чай для аромата. Важное предостережение: фейхоа противопоказана при заболеваниях щитовидной железы, требующих ограничения йода, и при индивидуальной непереносимости. Сезон свежей ягоды продлится до января, что дает возможность естественным образом укрепить здоровье в преддверии зимних месяцев.

