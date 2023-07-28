«Замените освещение, увезите животных»: как привести в порядок квартиру, чтобы быстро ее продать

Многие люди сталкиваются с проблемами при продаже квартиры. Часто это связано с мелкими интерьерными ошибками, но, если их исправить, шансы на продажу жилья заметно увеличатся.

Специалист по редизайну интерьера Ольга Дмитрик-Кононова рассказала, какие ошибки чаще всего допускают продавцы квартир и объяснила, как продать их быстрее. По ее словам, нужно «превратить квартиру в хорошо упакованный товар».

«Если делаете фото на сайт по продаже недвижимости или приводите потенциальных покупателей, позаботьтесь о нескольких моментах: уберите личные вещи и старую мебель, исправьте все поломки и сделайте легкий косметический ремонт. Также замените холодное освещение на теплое — так интерьер станет уютнее», — рассказала Дмитрик-Кононова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что не нужно вкладываться в дорогой ремонт перед продажей. Скорее всего, это не окупится.

«Обязательно проследите за чистотой. Избавьтесь от неприятных запахов, постирайте текстиль, увезите домашних животных. Убедитесь, что нигде нет пыли, обезжирьте кухонные поверхности, помойте дверные ручки и полки шкафов», — посоветовала Дмитрик-Кононова.

Также эксперт по хоумстейджингу порекомендовала при необходимости обратиться в клининговую компанию.

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