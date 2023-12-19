Замену всех лифтов, отработавших нормативный срок, провели в Подмосковье

В этом году в Подмосковье заменили весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок в 25 лет, сообщили в областном Министерстве ЖКХ. В общей сложности были заменены 200 лифтов.

Новые лифты соответствуют всем современным техническим требованиям, они позволяют передвигаться бесшумно и плавно. Их кабины обладают антивандальными свойствами, установленное в них освещение — светодиодное, долговечное и экономичное.

«По программе капитального ремонта многоквартирных домов Московской области <…> мы заменили <…> почти 13 тысяч лифтов, отремонтировано 9,5 тысячи крыш, проведен ремонт более четырех тысяч фасадов, в двух тысячах многоквартирных домах заменены системы газоснабжения», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

В следующем году в регионе планируют заменить еще более 500 лифтов. Комплектующие для них производятся в России и Белоруссии. За ходом работ наблюдают сотрудники строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.