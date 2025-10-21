Директору Лувра отказали в отставке: Эммануэль Макрон лично убедил ее остаться после громкого ограбления

Директор Лувра Лоранс де Кар попыталась уйти в отставку после беспрецедентного ограбления, однако получила отказ. Президент Франции Эммануэль Макрон лично вмешался в ситуацию, чтобы не сорвать масштабную реконструкцию музея. Об этом сообщает Figaro.

Глава самого посещаемого музея мира Лоранс де Кар предложила покинуть свой пост, взяв на себя ответственность за инцидент. Кража, в ходе которой преступники за четыре минуты похитили девять уникальных ювелирных изделий на сумму €88 млн, стала серьезным ударом по репутации комплекса.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон отклонил ее заявление. По сведениям источников, он неоднократно звонил директору, призывая ее сохранить должность. Макрон настаивал, что ее руководство критически важно для продолжения глобальной реновации Лувра, амбициозного проекта, стартовавшего по его личной инициативе.

