Замгендиректора Водоконала превратился в мем после слов о порно

Первый заместитель гендиректора «Орелводоканала» стал героем мема, заявив, что не читает соцсети. Так он ответил на вопрос о затянувшемся ремонте канализационного коллектора. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В Орле коммунальная авария на Полесской улице переросла в публичный скандал. Работы по устранению обрушения канализационного коллектора длятся уже четвертые сутки, а возмущение местных жителей в интернете только нарастает.

На вопрос журналистов о сроках и растущем недовольстве горожан первый заместитель гендиректора «Орелводоканала» ответил неожиданно. Чиновник откровенно признался, что соцсети и онлайн-жалобы его не интересуют, так как в интернете его внимание привлекает исключительно контент для взрослых.

Это заявление мгновенно разошлось по местным пабликам, превратив чиновника в нового мем-героя. Тем временем ситуация на Полесской остается напряженной. Коммунальщики до сих пор не справились с аварией, оставив людей без нормально работающей канализации. В «Орелводоканале» не смогли объяснить, когда именно жизнь в районе вернется в привычное русло.

