Замгендиректора Водоконала превратился в мем после слов о порно
В Орле чиновник признался, что использует интернет не для чтения жалоб жителей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Первый заместитель гендиректора «Орелводоканала» стал героем мема, заявив, что не читает соцсети. Так он ответил на вопрос о затянувшемся ремонте канализационного коллектора. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
В Орле коммунальная авария на Полесской улице переросла в публичный скандал. Работы по устранению обрушения канализационного коллектора длятся уже четвертые сутки, а возмущение местных жителей в интернете только нарастает.
На вопрос журналистов о сроках и растущем недовольстве горожан первый заместитель гендиректора «Орелводоканала» ответил неожиданно. Чиновник откровенно признался, что соцсети и онлайн-жалобы его не интересуют, так как в интернете его внимание привлекает исключительно контент для взрослых.
Это заявление мгновенно разошлось по местным пабликам, превратив чиновника в нового мем-героя. Тем временем ситуация на Полесской остается напряженной. Коммунальщики до сих пор не справились с аварией, оставив людей без нормально работающей канализации. В «Орелводоканале» не смогли объяснить, когда именно жизнь в районе вернется в привычное русло.
