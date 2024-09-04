Замглавы Администрации президента РФ Орешкин считает нужным оставлять больше чаевых таксистам
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Рейтинг заместителя руководителя Администрации президента РФ Максима Орешкина в одном из приложений такси составляет 4.93 из 5 баллов. Об этом сообщил Life.ru.
По его словам, он в большинстве случаев ездит на такси экономкласса, поскольку так интереснее.
Чиновник также отметил, что таксисты нередко занижают рейтинг пассажира из-за недостаточных чаевых, и пообещал «поставить галочку».
Ранее депутат Леонид Слуцкий предложил обязать мигрантов сдавать практический экзамен для работы в такси.