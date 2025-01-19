Замглавы администрации Рузы признала свою вину по делу о взяточничестве

В ходе допроса замглавы администрации городского округа Руза в Московской области, которая была помещена под домашний арест по делу о получении взятки, признала свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в подмосковных правоохранительных органах.

В субботу, 18 января, в правоохранительных органах стало известно о задержании сотрудницы администрации Рузы. Позднее в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области подтвердили эту информацию и сообщили, что задержана заместитель главы администрации Рузского городского округа Московской области.

Как рассказал собеседник агентства, накануне женщина была допрошена следователями в качестве обвиняемой.

«Она была допрошена, в ходе допроса вину признала», — сказал он.

В субботу, 18 января, в правоохранительных органах стало известно о задержании сотрудницы администрации Рузы. Позднее в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области подтвердили эту информацию и сообщили, что задержана заместитель главы администрации Рузского городского округа Московской области.