Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев сознался в получении крупной взятки

Заместитель главы Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Дмитрий Журавлев признал вину в получении взятки в особо крупном размере, сообщило агентство «Интерфакс».

Уточняется, что бывший чиновник обвиняется в получении особо крупной взятки по ч.6 ст. 290 УК РФ. Второй фигурант дела, директор компании «КМ-ФИНАНС» Алексей Евдокименко, обвиняется в даче особо крупной взятки.

Оба фигуранта полностью признали вину и согласились сотрудничать со следствием. 1 августа их арест был продлен до 4 ноября.

Ранее сообщалось, что блогера Поднебесного отправили в петербургское СИЗО как подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.