Замглавы ДУМ убрал из своего кабинета картину с глумлением над телами русских воинов

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов принял решение изъять из своего рабочего пространства изображения, которые содержат неуважительное отношение к останкам русских солдат. Как признался он в беседе с РИА Новости, решение связано со стремлением «избежать оскорбления чувств верующих и сохранить гармонию в обществе».

Напомним, на стене висело полотно, изображающее пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким войском на реке Калке 31 мая 1223 года.

На картине были изображены монгольские воины, пирующие на телах русских воинов, в том числе на знамени «Спас Нерукотворный», которое было историческим символом русского воинства.

Картина вызвала общественный резонанс 20 февраля. Мухетдинов, в свою очередь, отрицал какие-либо проявления русофобии в своих высказываниях.

«Картины из кабинета уже убрали, сейчас там пустые стены. Повесим картины к 80-летию Победы, у нас есть портреты героев ВОВ. Есть картины, связанные с Дербентской мечетью, с принятием ислама народами России», — признался Мухетдинов.

Мухетдинов добавил, что смыслом размещения картин не было оскорбление или смущение общественности. А всего лишь якобы ради любви к искусству.

«У нас не было намерений кого-то оскорбить, обидеть этими картинами… мы никого оскорблять, смущать, не собираемся», — добавил представитель ДУМ РФ.

Ранее в ДУМ назвали победу Руси в Куликовской битве «спорной и незначительной».