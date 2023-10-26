Замглавы Гагаузской автономии Виктор Петров во время патриотического съезда обвинил власти Молдавии в дискриминации русскоговорящего народа. Подробности сообщает РИА Новости .

Петров отметил, что жители Гагаузии частенько общается с помощью русского языка, поэтому закрытие школ, преподающих русский язык, исключение текстов на русском с лекарств, по его мнению, является нарушением прав жителей автономии. Народ возмущен таким решением молдавских властей и осуждает его.

Замглавы автономии считает, что такие действия направлены на подрыв самостоятельности Молдавии и ведут к румынизации страны и общества. Народ и власти Гагаузии возмущены, что, исключив связанные с русским языком вещи, правительство отказывает исключить связанные с Румынией вещи и ввести курс истории Молдовы.