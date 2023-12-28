Замглавы МИД и представитель Палестины обсудили прекращение огня в секторе Газа

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с палестинским послом Абдельхафизом Нофалем прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным МИД РФ, Россия готова и дальше прилагать усилия для скорейшего урегулирования конфликта и остановки кровопролитных боев. Представительство Москвы подчеркнуло, что придерживается прежнего принципа и рассчитывает на создание независимого государства в границах 1967 года. По изначальному требованию, столица государства должна находиться в Восточном Иерусалиме. При этом государство должно существовать в мире с Израилем.

Министерство также сообщило, что Россия намерена и дальше оказывать любую помощь жителям сектора Газа, страдающим от агрессии Израиля.