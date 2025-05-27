Замглавы МИД высказался о введении единой валюты БРИКС

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью KP.RU раскрыл детали подготовки решений на предстоящем саммите, которые могут перевернуть мировую экономику. В первую очередь это работа над единой валютой стран, входящих в БРИКС.

По словам Рябкова, БРИКС не ставит целью подрыв доллара, однако участники объединения вынуждены развивать альтернативные финансовые механизмы из-за санкционной политики США. По его словам, доля расчетов в национальных валютах между странами БРИКС уже достигла 90%.

Прокомментировал в интервью Рябяков и предстоящий саммит в Рио-де-Жанейро. По его словам, основными темами станут укрепление финансовой независимости, запуск Зерновой биржи и Новой инвестиционной платформы. Однако вместе с этим участники, вероятно, не будут обсуждать единую валюту.

«Как я уже упоминал, сейчас работаем над расширением использования национальных валют во взаимных расчетах. Что касается единой валюты БРИКС, говорить об этом сегодня все же преждевременно», — отметил Рябков.

Отвечая на угрозы Дональда Трампа ввести 150% тарифы за попытки создать альтернативу доллару, Рябков указал, что именно политика США подталкивает страны к поиску новых решений. По его словам, БРИКС продолжит развивать сотрудничество в интересах многополярного мира, при этом не вступая в конфронтацию.

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