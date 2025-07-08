Замглавы Минэкономразвития Вольвач стал новым главой Росаккредитации

Дмитрий Вольвач, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития, назначен руководителем Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно документу, Вольвач освобожден от должности замглавы Минэкономразвития, которую он занимал с марта 2021 года.

Назарий Скрыпник, до этого возглавлявший Росаккредитацию, покинул свой пост по собственному желанию, как сообщается на официальном сайте правительства. Скрыпник руководил службой с апреля 2020 года, а до этого, в 2019 году, работал помощником и заместителем руководителя ведомства.

Его карьера включала работу юристом в екатеринбургских компаниях, в том числе в «Мегафоне». В период с 2013 по 2017 год он занимал должность директора по правовым вопросам в филиале «Мегафона» в Санкт-Петербурге, а в 2017-2018 годах возглавлял департамент в биотехнологической компании «Биокад».

Отставке Скрыпника предшествовала жесткая критика со стороны министра экономического развития Максима Решетникова. По информации, причиной послужил скандал с автолабораториями, выдававшими фиктивные свидетельства о безопасности транспортных средств без фактического осмотра автомобилей.

Сообщается, что за подобные «услуги» взималась плата в размере 30-40 тыс. руб., что привело к появлению тысяч автомобилей, формально признанных безопасными, но фактически представляющих угрозу. После критики Решетникова Скрыпник подал заявление об отставке и ушел в отпуск, а затем официально объявил об уходе с поста.

На совещании Назарий Скрыпник лично представил своего преемника. Также сообщается, что в связи с этими событиями ответственность за сферу аккредитации переходит от Алексея Херсонцева.

Ранее политолог Межуев связал отставку Старовойта с раскрытием тайн чиновника.