Замглавы Минэкономразвития Вольвач стал новым главой Росаккредитации
Новым руководителем Росаккредитации стал замглавы Минэкономразвития Вольвач
Дмитрий Вольвач, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития, назначен руководителем Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно документу, Вольвач освобожден от должности замглавы Минэкономразвития, которую он занимал с марта 2021 года.
Назарий Скрыпник, до этого возглавлявший Росаккредитацию, покинул свой пост по собственному желанию, как сообщается на официальном сайте правительства. Скрыпник руководил службой с апреля 2020 года, а до этого, в 2019 году, работал помощником и заместителем руководителя ведомства.
Его карьера включала работу юристом в екатеринбургских компаниях, в том числе в «Мегафоне». В период с 2013 по 2017 год он занимал должность директора по правовым вопросам в филиале «Мегафона» в Санкт-Петербурге, а в 2017-2018 годах возглавлял департамент в биотехнологической компании «Биокад».
Отставке Скрыпника предшествовала жесткая критика со стороны министра экономического развития Максима Решетникова. По информации, причиной послужил скандал с автолабораториями, выдававшими фиктивные свидетельства о безопасности транспортных средств без фактического осмотра автомобилей.
Сообщается, что за подобные «услуги» взималась плата в размере 30-40 тыс. руб., что привело к появлению тысяч автомобилей, формально признанных безопасными, но фактически представляющих угрозу. После критики Решетникова Скрыпник подал заявление об отставке и ушел в отпуск, а затем официально объявил об уходе с поста.
На совещании Назарий Скрыпник лично представил своего преемника. Также сообщается, что в связи с этими событиями ответственность за сферу аккредитации переходит от Алексея Херсонцева.
Ранее политолог Межуев связал отставку Старовойта с раскрытием тайн чиновника.