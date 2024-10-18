Замглавы Минфина Моисеев посоветовал россиянам избавиться от наличной валюты

Заместитель министра финансов предупредил о том, что хранение наличной валюты может быть опасным. Об этом сообщила «Российская газета».

Заместитель главы Министерства финансов России Алексей Моисеев заявил, что хранение наличной иностранной валюты может представлять серьезные риски для граждан страны. Он отметил, что такие страны, как США и Швейцария, уже начали ограничивать использование старых банкнот, и европейские страны тоже намерены ввести аналогичные меры.

Несмотря на это, россияне продолжают накапливать наличные деньги дома, предпочитая не вносить их на банковские счета. В ответ на это Моисеев рекомендовал задуматься о покупке золотых слитков, поскольку этот драгоценный металл наилучшим образом подходит для хранения сбережений.

Ранее эксперт Пожарская заявила, что почти все граждане РФ уже имеются в мошеннических базах.