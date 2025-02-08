Замглавы Минздрава Удмуртии задержана по делу о крупной взятке

В Удмуртии по подозрению в получении крупной взятки задержана заместитель министра здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно материалам дела, подозреваемая, которая ранее занимала пост руководителя медицинского учреждения, в период с 2021 по 2024 год получила от организации, предоставляющей услуги в сфере похоронного дела, незаконное вознаграждение в размере 1,3 миллиона рублей. За эти деньги она обещала содействовать заключению договора с родственниками скончавшихся о проведении похорон.

В ходе расследования были проведены обыски по местам проживания и работы подозреваемых. В результате были изъяты электронные носители информации и мобильные устройства.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая выступала посредницей в преступлении. Она была знакома с подозреваемой.

Ранее сообщалось, что Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему министру сельского и рыбного хозяйства Карелии. За взятки и злоупотребление полномочиями Владимир Лабинов проведет 15 лет в колонии строгого режима и выплатит огромный штраф.