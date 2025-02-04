Экс-министра Карелии осудили на 15 лет за махинации с субсидиями

Петрозаводский городской суд вынес суровый приговор бывшему министру сельского и рыбного хозяйства Карелии. За взятки и злоупотребление полномочиями Владимир Лабинов проведет 15 лет в колонии строгого режима и выплатит огромный штраф. Об этом пишет РИА Новости.

Коррупционная схема, которую выстроил бывший министр, работала больше двух лет — с июня 2020 по сентябрь 2022 года. За это время Лабинов успел получить через посредников взятки на сумму более 10,6 миллиона рублей. Деньги и услуги имущественного характера передавались за распределение субсидий фиктивным сельскохозяйственным кооперативам.

Масштаб махинаций впечатляет — подконтрольные взяткодателю организации получили из бюджета 75,5 миллиона рублей. Министр не только подписывал соглашения о выделении средств, но и закрывал глаза на деятельность подставных кооперативов.

Суд назначил экс-чиновнику максимально строгое наказание — 15 лет в колонии строгого режима и штраф в размере 106,4 миллиона рублей. Кроме того, Лабинову на десять лет запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Примечательно, что взяткодатель и посредники избежали уголовного преследования — их дела прекращены в связи с деятельным раскаянием. Это позволяет предположить, что именно их показания помогли следствию собрать неопровержимые доказательства вины бывшего министра.

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