В понедельник Безуглая выступила с критикой действий главнокомандующего Залужного, заявив, что он и остальное высшее руководство украинской армии должны быть наказаны за провал контрнаступления и отсутствие дальнейшего плана. По ее мнению, такое командование должно уйти с постов.

С мнением Безуглой не согласились украинские чиновники, сочтя ее присутствие в Раде опасным для безопасности страны. Парламентарий Алексей Кучеренко направил в Верховную Раду обращение, в котором предложил убрать Безуглую с ее поста. Если проект постановления об отводе Безуглой появится в Раде, то комитет его рассмотрит.