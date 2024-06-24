Заммэра Магадана потеряла при атаке ВСУ на Крым маленькую дочь

Украинская атака на пляж в Севастополе унесла жизнь четырех человек, включая и двух детей. Одной из жертв оказалась дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова, Соня. Это семья подтвердила в беседе с сайтом aif.ru .

Дочери чиновнице было всего девять лет. Она отдыхала в Учкуевке в Крыму на каникулах. Тогда родители и не думали, что может произойти что-то непоправимое и страшное. Отец девочки твердо намерен мстить за ее смерть.

«Все журналисты уже об этом раструбили. Да! Я не отказываюсь от своих слов и обязательно отомщу. Соня отдыхала здесь с нами. Не знаю, когда прощание состоится, мой ребенок пока в морге. Сейчас мы здесь сидим и ждем», — сообщил aif.ru Аверьянов.

Напомним, в результате атаки ВСУ в Севастополе погибли четыре человека. Еще 153 числятся пострадавшими. На месте на пляжах и других зонах работают взрывотехники. СК разбирается в ситуации.

Ранее сообщалось, что турбизнес призвали отказаться от штрафов россиян, отменяющих туры в Севастополь.