Замминистра энергетики Свердловской области арестовали по делу о взятке

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына обвиняют в коррупции при исполнении трудовых обязанностей. Чиновника отправили в СИЗО, сообщает URA.RU .

При каких обстоятельствах по версии СК уральский чиновник пошел не преступление пока не раскрывается. Известно, что Кислицын отвечал за финансовое направление подготовки объектов к зиме. Он также занимался воплощением в жизнь нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», значимого для региона.

В минЖКХ Кислицын работал с 2012 года, с перерывом на руководство строительства нескольких крупных объектов «Росатома» в Свердловской области. В 2016-м он вновь вернулся на прежнюю должность в ведомство.

Ленинский суд Екатеринбурга отправил Кислицина на два месяца в СИЗО. Его обвиняют во взяточничестве.

Ранее сообщалось, что в Омской области арестовали замглавы управления по вопросам миграции.