Замминистра юстиции России посетил Центр пробации в Подмосковье

Замминистра юстиции РФ Вадим Баланин проверил работу Центра пробации в Подмосковье, который действует на базе социально-реабилитационного центра «Теплый прием».

Учреждение также осмотрели замачальника управления Минюста РФ по региону Казимагомед Сефикурбанов, заместитель министра социального развития Московской области Евгений Ермилов, начальник ГУФСИН РФ по Подмосковью Александр Ветров и другие.

Для гостей провели ознакомительную экскурсию, в ходе которой рассказали о работе учреждения и условиях проживания. Центр «Теплый прием» предоставляет освободившимся из мест лишения свободы временное жилье, оказывает психологическую и медицинскую помощь, помогает пройти переобучение, найти работу, восстановить документы.

Александр Ветров рассказал о реализации закона о пробации в Подмосковье. По его словам, с января 2025 года закон реализуется в части постпенитенциарной пробации.

Евгений Ермилов сообщил, что в центре с начала года услуги по социально-трудовой реабилитации оказали шести людям. Еще 64 человека обратились в областной кадровый центр за помощью в поиске работы.

«Сегодня мы увидели положительный пример реализации закона, пообщались с лицами, которые вступили в программу пробации и получили необходимую помощь», – отметил Вадим Баланин.

