Замминистра обороны РФ прибыл в Курскую область напрямую из Белгорода

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о проведенной встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Как отметил руководитель региона, Евкуров приехал в Курск сразу после визита в Белгород.

Подробности беседы с замминистра Хинштейн не уточнил, но подчеркнул, что власти области приложат все усилия для поддержки Вооруженных Сил России в их борьбе против нацизма. Кроме того, Хинштейн разместил в сети совместный снимок с генералом.

Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.