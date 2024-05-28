Замминистра обороны РФ вручил бойцу СВО из Югры медаль «За отвагу»
Фото: [vk.com / Сергей Маненков]
Участник специальной военной операции Святослав Чирков получил награду от замминистра обороны РФ «За отвагу», сообщает ugra-news.ru.
Святослав Чирков отметился отвагой при выполнении миссий и боевых задач в зоне спецоперации, за что был представлен к награде. В 2023-м он выдвинулся на помощь Родине добровольно, заключив контракт с МО РФ. Был ранен и в настоящее время остается в госпитале на лечении.
Еще в феврале югорец приезжал с зоны СВО в отпуск и встречался со школьниками из города Белоярского. Он рассказал о прохождении службы, истории России и нынешних реалиях, которые пытаются исказить соседи.
Теперь же боец получил престижную военную награду «За отвагу», с чем его поздравил мэр Белоярского.
Ранее сообщалось, что военный врач погиб под Волновахой при спасении товарища.