Замминистра обороны РФ вручил бойцу СВО из Югры медаль «За отвагу»

Святослав Чирков отметился отвагой при выполнении миссий и боевых задач в зоне спецоперации, за что был представлен к награде. В 2023-м он выдвинулся на помощь Родине добровольно, заключив контракт с МО РФ. Был ранен и в настоящее время остается в госпитале на лечении.

Еще в феврале югорец приезжал с зоны СВО в отпуск и встречался со школьниками из города Белоярского. Он рассказал о прохождении службы, истории России и нынешних реалиях, которые пытаются исказить соседи.

Теперь же боец получил престижную военную награду «За отвагу», с чем его поздравил мэр Белоярского.

Ранее сообщалось, что военный врач погиб под Волновахой при спасении товарища.