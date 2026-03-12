Замок с башнями: в Пушкино продают особняк, от которого захватывает дух

На рынке загородной недвижимости Подмосковья появилось предложение для тех, кто всегда мечтал жить в замке. В Пушкино выставили на продажу четырехэтажный особняк, построенный в виде старинного средневекового замка. Цена вопроса — 320 миллионов рублей. За эти деньги новый владелец получит не просто дом, а целое архитектурное высказывание площадью более двух тысяч квадратных метров, пишет REGIONS .

Здание невозможно не заметить среди типовых коттеджей. У него две башни: одна круглая с остроконечной крышей, вторая квадратная. Архитекторы явно не экономили на фантазии: центральную часть фасада стилизовали под русское зодчество, а карнизы украсили затейливыми узорами в готическом стиле. Эркеры, лоджии, окна необычных форм — в облике дома смешались элементы разных эпох, создавая причудливый, но целостный образ.

Внутри особняк разделен на два корпуса, но они соединены переходами. Это значит, что перемещаться по замку можно, не выходя на улицу, что особенно ценно в непогоду. Отделка, как уверяют продавцы, выполнена исключительно из дорогих материалов, так что новоселам не придется ничего переделывать — можно сразу завозить мебель и наслаждаться жизнью.

Но главное богатство этого места — не стены, а окружение. Участок утопает в зелени: старые деревья и густые заросли создают полное ощущение покоя и уединения. Здесь действительно можно почувствовать себя купцом прошлых веков, который живет на широкую ногу вдали от городской суеты, в окружении роскоши и тишины. Осталось только найти покупателя с соответствующим бюджетом и любовью к готике.

