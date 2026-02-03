«Замороженное» расписание: МЖД принимает меры с опозданиями поездов в два часа

Московская железная дорога продолжает испытывать серьезные трудности из-за экстремальных погодных условий. Снегопады и последовавшие за ними морозы до минус 20 градусов привели не только к локальным сбоям, но и к каскадным задержкам движения пригородных поездов, которые, по свидетельствам пассажиров, порой достигают двух часов. В МЖД подтверждают проблемы и заявляют о принятии всех возможных мер для нормализации ситуации, выяснил REGIONS .

Анализ происходящего показывает, что задержки редко остаются в рамках заявленных 15–20 минут. Часто один опоздавший состав запускает цепную реакцию: следующий поезд не может отправиться вовремя, третий ожидает корректировки расписания, что создает эффект «снежного кома», особенно заметный в часы пик на самых загруженных направлениях.

Немаловажную роль играет и человеческий фактор. На переполненных платформах процесс посадки и высадки пассажиров существенно замедляется. Машинисты вынуждены дольше держать двери открытыми, что нарушает стандартные технологические интервалы. Иногда диспетчеры намеренно задерживают отправление, чтобы «развести» поезда и избежать еще больших сбоев на последующих перегонах.

Представители компании, комментируя ситуацию, подчеркивают, что в условиях сложной погоды — снегопадов и сильных морозов — предпринимают все возможные шаги, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и как можно скорее восстановить нормальный ритм движения.

В то же время, по их данным, отправление составов с конечных станций происходит с незначительными отклонениями, а ключевые интервалы в основном соблюдаются. Окончательная стабилизация графика, по оценкам экспертов, станет возможной только после нормализации погодной обстановки.

