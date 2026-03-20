Заморозки ударят по трассам: где на Урале ждут всплеск ДТП в выходные

Специалисты Уралуправтодора обратились к автомобилистам с предупреждением об ухудшении дорожных условий в предстоящие выходные. Как сообщили в пресс-службе предприятия, на территории практически всего Уральского федерального округа в вечерние, ночные и утренние часы ожидаются заморозки, что создаст риск образования гололедицы на автодорогах.

В ведомстве подчеркнули, что перепады температур приведут к формированию «стеклянных» дорог в ночное время и глубоких луж днем. Особую опасность представляют лужи, под которыми может скрываться ледяная корка или дефекты дорожного полотна. Специалисты предупредили, что проезд водных преград на высокой скорости может обернуться необратимыми последствиямиВ случае поломки на трассе водители могут обратиться за помощью по круглосуточному телефону диспетчерской Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.

По прогнозу ГУ МЧС Свердловской области, завтра в регионе ожидается 3–8 ДТП с пострадавшими — это соответствует среднемноголетним значениям. Наиболее вероятны аварии на нескольких участках: трасса Пермь — Екатеринбург (Нижнесергинский район и муниципальный округ Первоуральск), дорога Екатеринбург — Тюмень (муниципальный округ Богданович), а также на трассе М-5 «Урал» и подъезде к Екатеринбургу в Сысертском муниципальном округе.

Ранее сообщалось, в Петербурге немецкий дипломат сбил курьера и покинул место аварии.