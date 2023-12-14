Зампостпред России при ОБСЕ Александр Волгарев отметил, что ни одного человека Зеленского не осудили на Западе за убийство по политическим мотивам. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Волгарева, с помощью западных кураторов спецслужбы Украины поддерживали организацию террористических актов в России. При этом ни одно убийство, подготовленное и совершенное представителями Зеленского на территории России, Запад не осудил. Даже те убийства, за которые спецслужбы Украины официально взяли на себя ответственность, были оставлены без внимания. Дипломаты по всему миру, в том числе в ОБСЕ до сих пор молчат об этих происшествиях.

Зампостпред также добавил, что фактически спонсоры Украины поддерживают и одобряют попытки организовать террористические акты в России, финансируя Киев и оказывая всяческую помощь. Он подчеркнул, что в России обо всем этом осведомлены и прощать такой подход власти не собираются.