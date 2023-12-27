Зампред Правительства Подмосковья исполнит новогоднее желание десятилетней жительницы ДНР
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Заместитель Председателя Правительства Московской области Мария Нагорная исполнит новогоднее желание 10-летней жительницы Тельмановского района ДНР.
Она мечтает получить на Новый год гитару, чтобы научиться играть на ней.
«Николка Настя, 10 лет. Мечтает о классической гитаре, любит музыку и рисовать. А проживает она в Тельмановском районе», — зачитала Нагорная пожелание девочки, которое она сняла с елки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.