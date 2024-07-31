Зампреда правительства Хабаровского края заподозрили в злоупотреблении полномочий

Заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Центральном районном суде Хабаровска.

Там отметили, что чиновник мог нарушить статью 285 (часть 3) уголовного кодекса РФ.

30 июля стало известно о задержании Никонова. Источники сообщили, что зампред подозревается в получении взятки в особо крупном размере при заключении контрактов. В отношении него проводятся следственные мероприятия. О каких именного контрактах шла речь, не уточнялось.

По информации телеканала «Царьград», зампред занимался социальными вопросами региона. С его помощью в Хабаровском крае реализовывался проект «Здоровье», который подразумевал оказание медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах с помощью теплохода.

По задумке, судно, на борту которого дежурила бригада медицинских работников, должно было курсировать по рекам региона, останавливаясь в отдаленных селах и поселках. Медики могли оказать помощь на месте или в случае чего теплоходом оперативно доставить пациентов в больницу крупных городов.

Реализация проекта оказалась не такой, какой ее изначально представили в правительстве. Вместо теплохода по рекам курсировал катер, который заходил всего в 30 населенных пунктов. Заявлено было 70.

Ранее ТАСС сообщил, что подрывник из Рязани признался в атаке беспилотникам на авиабазу в Дягилеве.