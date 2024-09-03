Замученного до смерти российского туриста нашли в Таиланде у странной статуи

Тело туриста из России обнаружили в канаве возле статуи змееподобного мифического существа в Пхукете. Как пишет Shot, на молодом человеке были множественные следы пыток.

Земля у загадочной статуи с необычным существом Пхая Нага окропилась кровью. На местности нашли жертву этих страшных обстоятельств: 27-летнего туриста из России. По крайней мере, такие данные узнали благодаря оставленной рядом сумке, в которой лежали документы.

Предварительно, жертвой неизвестных стал приезжий Илья Орлов. В его сумке нашли также банковские карты, паспорт женщины и другие личные бумаги. Версия об ограблении стала менее убедительной для тайских следователей.

На теле туриста нашли синяки на лице, ушах, руках и даже во рту. Также до кости разрезаны руки и ноги. Судмедэксперты указали, что удары наносили острым и тупым предметом неоднократно.

Пока точная картина произошедшего остается загадкой. Правоохранители будут искать преступников по камерам видеонаблюдения. Примечательно, что россиянина не признали ни в одном из ближайших отелей. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Домбае туристка сорвалась с 12-метровой высоты при попытке сделать селфи.